Comunicado do Business Wire :Infrared Integrated Systems Ltd

A pandemia da COVID-19 criou uma necessidade urgente de gerenciar com precisão e eficiência os regulamentos de ocupação e possibilitar o distanciamento social em espaços de trabalho corporativos, prédios de instituições de ensino superior, lojas e fábricas. A solução de monitoramento de ocupação ao vivo SafeCount? da Irisys ajuda as empresas a cumprir as diretrizes de distanciamento social e ocupação, contando anonimamente as pessoas que entram e saem de prédios e salas.

Adequado para prédios de todos os tamanhos, mesmo aqueles com múltiplas entradas e saídas, o SafeCount fornece dados de ocupação em tempo real com avisos e alertas visuais quando os limites são atingidos ou excedidos.

Concebido com base no avançado sensor de contagem de pessoas Vector 4D da Irisys, o SafeCount apresenta:

-- Instalação fácil e rápida - Instalação e configuração simples em menos de 30 minutos.

-- Altamente preciso - Precisão do sensor superior a 99%, não sendo afetada por condições ambientais ou grandes multidões.

-- Proteção de privacidade - Nenhuma informação de identificação pessoal é capturada pelo sistema.

-- Detecção de pessoal - Funcionalidade avançada pode excluir funcionários da contagem de ocupação.

-- Sistema autônomo, mas escalonável - O SafeCount funciona separadamente das redes de TI existentes, sendo possível adicionar a plataforma em nuvem opcional SafeCount Plus para gerenciamento e relatórios remotos.

"O painel do SafeCount da Irisys coloca os dados de ocupação em tempo real nas mãos de atendentes e gerentes, enquanto os relatórios históricos fornecem uma trilha de auditoria para conformidade com o distanciamento social", declarou Mike Slevin, diretor de vendas da Irisys. "Talvez o mais importante seja que o SafeCount proporcione aos clientes, funcionários e visitantes a tranquilidade de saber que a empresa está protegendo a saúde e a segurança deles".

A plataforma em nuvem do SafeCount Plus suporta um número ilimitado de prédios em diferentes localizações e fusos horários. Seus relatórios avançados permitem que os gerentes revisem, comparem e analisem facilmente os dados de ocupação para identificar locais que não estão em conformidade com as restrições de ocupação, permitindo que eles tomem as medidas necessárias.

Para obter mais informações sobre o monitoramento de ocupação ao vivo SafeCount da Irisys, visite: https://www.irisys.net/products/safecount-occupancy-monitoring-solution.

Sobre a Irisys

A Infrared Integrated Systems Ltd, geralmente chamada de Irisys, é o maior fornecedor global de soluções de contagem de pessoas e gerenciamento de filas em tempo real. A tecnologia da empresa é usada por grandes organizações em todo o mundo em setores que vão desde varejo a bancos, transporte a instalações de lazer e prédios públicos. Os sistemas oferecem aos operadores uma visão sem precedentes de seus negócios, oferecendo a eles as informações necessárias para melhorar o atendimento ao cliente, a eficiência operacional e a lucratividade. As empresas costumam encontrar oportunidades para melhorias rápidas em seus negócios e um rápido retorno sobre o investimento.

Em 2012, a Irisys tornou-se parte da Fluke Corporation, líder mundial em calibração e instrumentos de teste portáteis. A Fluke é mundialmente famosa pela durabilidade de suas ferramentas de teste e oferece uma gama de ferramentas elétricas de teste resistentes, termômetros infravermelhos, termovisores e outros dispositivos concebidos para uso extremo em campo.

