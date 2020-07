A temporada 2020-2021 do campeonato belga de futebol começará com portões fechados, decidiu nesta terça-feira, por unanimidade, o conselho de diretores da Pro League.

"Depois de consultar o mundo político e levando em conta as decisões do Conselho de Segurança Nacional ontem, os administradores da Pro League tomaram essa decisão em conjunto para garantir uniformidade na organização das partes, para dar clareza ao público e à sociedade e, acima de tudo, garantir a saúde de todos dentro e fora do mundo do futebol", escreveu a Pro League em seu site oficial.

A principal instância do futebol profissional belga "também deseja que todos os torcedores acompanhem, como resultado das circunstâncias atuais, as partidas na segurança de sua sala em casa e, acima de tudo, não se concentrem".

"Somente seguindo as medidas (sanitárias) da maneira mais estrita possível, podemos garantir o início da temporada de futebol, começando no final deste fim de semana, que todos esperam com impaciência", acrescentou a entidade.

A final da Copa da Bélgica, no sábado, entre Club Brugge e Antwerp, será o primeiro jogo profissional a ser disputado no país, cujos governantes têm se mostrado bastante preocupados com uma possível segunda onda de COVID-19.

Com um aumento "preocupante" nos casos do novo coronavírus, a Bélgica anunciou na segunda-feira um reforço das medidas sanitárias para conter a pandemia, particularmente em Antuérpia, no norte do país, onde um toque de recolher será implementado.