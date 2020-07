França mantém limite de público em estádios até fim de agosto

O governo francês decidiu manter um limite de 5.000 pessoas nos estádios, até o final de agosto, mas poderá flexibilizar a medida, se a situação sanitária permitir - anunciou o Ministério dos Esportes nesta terça-feira (28).

Essas autorizações das chefias de polícia "serão dadas em função da capacidade do local esportivo em relação aos assentos, após uma análise da situação sanitária geral e local, desde que se adapte de forma rigorosa aos protocolos de saúde acolhida e de acesso do público, com o objetivo de evitar os riscos de propagação do vírus", anunciou o Ministério dirigido pela ex-nadadora Roxane Maracineanu.