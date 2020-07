O ex-primeiro-ministro da Malásia Najib Razak foi condenado, nesta terça-feira (28), por todas as acusações em seu primeiro julgamento pelo escândalo de corrupção 1MDB.

"Após exame de todas as provas desse processo, acredito que a Promotoria argumentou seu caso com sucesso", anunciou o juiz do Tribunal Superior de Kuala Lumpur, Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali.