Atriz de Bollywood hospitalizada por coronavírus tem alta

A estrela de Bollywood e ex-Miss Mundo, Aishwarya Rai Bachchan, e sua filha de oito anos, que foram hospitalizadas após testar positivo para o novo coronavírus no início de julho, receberam alta do hospital, anunciou seu marido nesta segunda-feira (27).

"Aishwarya e Aaradhya felizmente testaram negativo e foram liberadas do hospital", escreveu o marido e pai, Rai Abhishek Bachchan, no Twitter, agradecendo aos fãs por suas "orações e bons votos de melhora".

"Meu pai e eu ainda estamos no hospital", acrescentou o marido.

Aishwarya Rai Bachchan, de 46 anos, e sua filha Aaradhya passaram a quarentena em casa, mas tiveram que ser transferidas para o hospital após apresentarem "dificuldades respiratórias", segundo informou o Times of India em julho.

"Elas estão bem", afirmou uma fonte do hospital, no qual já se encontrava o marido da atriz, seu sogro e a lenda viva do cinema indiano, Amitabh Bachchan, à agência de notícias Press Trust of India.

Aishwarya Rai foi coroada como Miss Mundo em 1984, e estreou no cinema no final dos anos 90.

Desde o início da epidemia na Índia, cerca de 26.000 pessoas morreram do novo coronavírus na Índia.