Ícone dos direitos civis John Lewis é velado no Capitólio dos EUA

Os Estados Unidos homenageiam nesta segunda-feira (27) John Lewis, parlamentar que foi um marco na luta pelos direitos civis dos negros no país. Seu corpo está sendo velado sob a cúpula do Congresso, uma honra reservada a grandes personalidades.

Coberto pela bandeira norte-americana, o caixão do ex-companheiro de Martin Luther King Jr. será colocado em uma capela em chamas na Rotunda do Capitólio nesta tarde. Entre esta noite e terça-feira, o público poderá prestar suas homenagens, seguindo um rigoroso protocolo contra a propagação do novo coronavírus.

O vice-presidente republicano Mike Pence e o ex-vice-presidente e atual candidato presidencial democrata Joe Biden estão entre as figuras esperadas no local.

Lewis, membro democrata da Câmara dos Deputados pelo estado da Geórgia desde 1987, morreu de câncer no pâncreas em 17 de julho, aos 80 anos.

Apesar da pandemia do coronavírus, os EUA, que vive um momento de forte luta antirracista, começaram os ritos solenes em tributo de Lewis no último sábado, em sua cidade natal, Troy, no Alabama.

O caixão deixou o estado do sul na manhã de segunda-feira e seguiu em procissão passando em frente aos principais pontos da capital federal, como os memoriais de King e Lincoln, a Suprema Corte, o Departamento de Justiça e o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana.

Recentemente pintada de amarelo em uma rua próxima à Casa Branca, a inscrição "Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam) foi renovada antes da chegada da procissão. O hino cristão "Amazing Grace" estava tocando quando o cortejo parou no local.

- Gigante na luta pela igualdade -

Filho de meeiros que foram trabalhar nos campos de algodão, Lewis tornou-se aos 21 anos um dos "Cavaleiros da Liberdade" que lutavam contra a segregação do sistema de transporte americano no início da década de 1960. Em 1963, ele era o líder mais jovem da marcha de Washington, na qual Martin Luther King Jr. fez seu famoso discurso "Eu tenho um sonho".

Dois anos mais tarde, Lewis quase sucumbiu aos espancamentos policiais na ponte Edmund Pettus, em Selma, Alabama, onde liderava uma marcha pacífica de centenas de ativistas contra a discriminação racial. Na ocasião, um policial quebrou seu crânio e o deixou à beira da morte.

No domingo, uma carruagem puxada a cavalo atravessou a icônica ponte carregando os restos mortais de Lewis, em um ato cheio de simbolismo.

As solenidades pela morte de Lewis terminarão em Atlanta, na Geórgia, nesta quinta-feira, quando ele será enterrado após uma cerimônia privada na Igreja Batista Ebenezer, onde pregava o pastor Martin Luther King Jr.

O parlamentar Elijah Cummings, que morreu no ano passado, foi o primeiro congressista negro a ser velado em uma capela em chamas no Capitólio, embora não na Rotunda, mas na Sala das Estátuas. Entre os políticos que tiveram despedidas no Capitólio recentemente estão o ex-presidente George H.W. Bush e o senador John McCain.