Israel diz ter evitado 'tentativa de infiltração terrorista' na fronteira com o Líbano

O Exército israelense declarou, nesta segunda-feira (27), que frustrou "uma tentativa de infiltração de uma célula terrorista" na fronteira norte com o Líbano, depois de relatar combates na região.

"Conseguimos frustrar com sucesso uma tentativa de infiltração de uma célula terrorista em Israel", disse Jonathan Conricus, porta-voz do Exército israelense, acrescentando que "teve a confirmação visual de que os terroristas retornaram ao Líbano".

Em uma declaração em hebraico, o Exército disse que "terroristas avançaram alguns metros além da Linha Azul (separando Israel do Líbano) e as forças de segurança abriram fogo".

O Exército explicou não saber em que "condições físicas os terroristas" retornaram ao Líbano e especificou que não havia feridos no lado israelense.

"As forças do Exército estão em alerta e prontas para reagir em função da situação", afirmou o comunicado.

Conricus já havia indicado no Twitter que "combates" estavam "em andamento na região do Monte Dov", em referência a uma encosta do Monte Hermon, há muito reivindicada pelo Líbano, que chama a área de "fazendas Shebaa".

A Unifil, a força de paz da ONU no sul do Líbano, pediu "o máximo de contenção", após os relatos de confrontos na fronteira, especificando em um breve comunicado que os disparos haviam cessado.

Assegurando ter visto colunas de fumaça na zona, um correspondente da AFP relatou dezenas de ataques de artilharia israelense no Monte Dov.

A ONU considera que essa área faz parte das Colinas de Golã sírias, ocupadas por Israel desde 1967.

Correspondentes da AFP em ambos os lados da fronteira relataram explosões.

Esses incidentes ocorrem no dia seguinte à queda de um drone israelense no Líbano e após o fortalecimento da presença de forças israelenses na fronteira, em um cenário de tensões com o movimento armado libanês Hezbollah, muito presente no sul do Líbano.

O Exército israelense disse na semana passada que "elevou seu nível de preparação contra várias ações inimigas em potencial".

Israel está tecnicamente em guerra com os vizinhos Síria e Líbano.

O Hezbollah e o Irã, outro inimigo de Israel, apoiam militarmente o regime na Síria em guerra.