Comissão de Direitos Humanos expressa preocupação com prisão de crianças imigrantes em hotéis nos EUA

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) expressou nesta sexta-feira preocupação com a prisão de crianças imigrantes em hotéis americanos antes da sua deportação.

A organização Texas Civil Right Proyect denunciou esta semana no Twitter que o governo de Donald Trump usa uma rede de hotéis no Texas para prender as crianças, com o objetivo de não deixar rastros judiciais. O órgão, com sede naquele estado americano, informou que "estes hotéis, bem como todos os centros de detenção de imigrantes, tornaram-se buracos negros de informações, para que as pessoas detidas não possam procurar ajuda".

Segundo a denúncia, os imigrantes detidos colocam cartazes nas janelas informando que não têm acesso a telefones e pedindo ajuda. Em publicação no Twitter, a CIDH lembrou aos Estados Unidos que a prisão de crianças e adolescentes desacompanhados "é uma violação dos direitos dos mesmos".

Segundo a CIDH, que cita dados do Unicef, entre março e maio os Estados Unidos devolveram mais de mil menores ao México e a países da América Central. A Comissão afirma que isto os colocou em "alto risco", devido à falta de proteção em suas comunidades, agravada pela pandemia de Covid-19.