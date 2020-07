Noruega impõe novas restrições às viagens para Espanha, mas abre exceção para Tom Cruise

A Noruega voltou a impor, nesta sexta-feira (24), restrições a viagens à Espanha, um destino turístico popular entre os noruegueses, onde há um avanço significativo do vírus, mas decidiu suspender excepcionalmente as mesmas medidas para a gravação de um novo filme da saga Missão Impossível.

A decisão do país nórdico significa que qualquer pessoa que chegar da Espanha terá de cumprir uma quarentena de dez dias, ao entrar na Noruega após a meia-noite (19h em Brasília).

No entanto, o ator americano Tom Cruise e sua equipe de gravação do sétimo filme da saga Missão Impossível poderão gravar algumas de suas cenas no outono, sem a necessidade de quarentena.

A gravação "acontecerá sob um rigoroso protocolo de saúde e os membros da produção estarão separados durante sua estadia na Noruega", disse a ministra da Agricultura e Alimentação, Olaug Bollestad, em coletiva de imprensa.

Essa medida é justificada porque o filme, segundo a ministra, ajudará a divulgar "a natureza, a cultura e a história" da Noruega, como já aconteceu em outra gravação anterior da mesma saga.

Essa filmagem é financiada com cerca de 50 milhões de coroas norueguesas (mais de US$ 5 milhões) e ocorrerá no noroeste do país, conhecido por seus majestosos fiordes.

O governo norueguês afirmou, no entanto, que não é mais oficialmente "desaconselhável" viajar para sete regiões suecas, incluindo o condado fronteiriço de Värmland, à exceção de Estocolmo. Suspende, assim, a obrigação de quarentena.

As restrições se aplicam novamente a Andorra e foram suspensas na Hungria. Da mesma forma, continuam ativas para Portugal, Luxemburgo, Croácia, Romênia e Bulgária.

A pandemia da COVID-19 está amplamente controlada na Noruega, onde apenas três pessoas com a doença foram hospitalizadas, na UTI, nesta sexta.

No total, a Noruega documentou 9.085 novos casos de coronavírus e 255 mortes.