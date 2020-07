UE pede aos EUA suspensão 'imediata' de tarifas a produtos europeus

O comissário europeu de Comércio, Phil Hogan, pediu aos Estados Unidos nesta sexta-feira (24) que retirem "imediatamente" suas "tarifas injustificadas sobre produtos europeus", depois que a Airbus aceitou as regras da Organização Mundial de Comércio (OMC) no conflito comercial com a Boeing.

"As tarifas aduaneiras injustificadas sobre os produtos europeus não são aceitáveis", disse Hogan em um comunicado, enfatizando que a UE "fez propostas específicas para alcançar um resultado negociado" dentro dessa disputa.

"Se não for resolvido, a UE se reserva o uso de seu direito de sanção", acrescentou.