Acusações de encobrimento dois anos após incêndio de Mati na Grécia

Dois anos após a morte de 102 pessoas em um dos incêndios mais mortais da história da Grécia, a revelação de uma suposta pressão para "enterrar" provas abalou a investigação judicial sobre possíveis falhas dos serviços de emergência em 23 de julho de 2018 em Mati.

Nesse local altamente valorizado pela classe média grega, cerca de 30 km a nordeste de Atenas, 102 pessoas morreram.

Muitos se afogaram no mar tentando escapar das chamas, mas a maioria foi queimada até a morte em seus carros ou casas.

O líder de esquerda Alexis Tsipras, que dirigia o governo, destacou a dificuldade de evacuar vítimas naquele dia, com ventos de quase 120 km/h.

A polícia e os bombeiros emitiram relatórios conflitantes. A Justiça acusou 20 funcionários do corpo de bombeiros, polícia portuária e proteção civil, bem como autoridades locais, por "negligência criminal".

Durante o processo, ainda em andamento, Dimitris Liotsios, o oficial de bombeiros encarregado da investigação, supostamente foi pressionado por seu chefe para "enterrar" e "encobrir" elementos da investigação por ordens de "alto nível", relata o jornal grego Kathimerini.

Segundo o jornal conservador, Liotsios, que já havia recebido ameaças, secretamente gravou uma conversa com seu chefe Vassilis Mattheopoulos em seu telefone celular e entregou a gravação às autoridades judiciais.

Kathimerini revela que Mattheopoulos ordenou que o investigador "ficasse quieto" para "evitar" represálias de seus superiores no corpo de bombeiros e no Ministério do Interior.

"Se você escrever reprovações a seus superiores, nós fecharemos fileiras e destruiremos você", disse o chefe, segundo o jornal.

O primeiro-ministro conservador Kyriakos Mitsotakis chamou o artigo de "aterrorizante".

"Agora está claro que houve uma tentativa de encobrimento", disse o chefe de governo, eleito há um ano.

- Desviados para a zona do fogo -

Segundo os depoimentos, os moradores não foram alertados para o perigo iminente.

Em vez de afastá-los do desastre, alguns motociclistas foram até desviados por engano para a zona de incêndio e morreram presos pelas chamas nos becos de Mati.

Alguns moradores entraram com ações judiciais.

Quatro altos funcionários, incluindo o então ministro da Polícia Nikos Toskas, bem como vários chefes das forças de segurança e bombeiros foram forçados a renunciar ou foram destituídos do cargo.

Olga Yerovasili, que em agosto de 2018 assumiu o Ministério de Proteção ao Cidadão, disse segunda-feira que as informações no jornal Kathimerini são falsas.

Questionado pela televisão da ERT, Mattheopoulos também disse que eram "mentiras".

Liotsios, no entanto, entrou com uma ação na segunda-feira contra seu superior e "qualquer outro alto cargo" por "violência ilegal", ameaças e "abuso de poder", e uma investigação preliminar foi aberta.

- Construções ilegais -

Após a tragédia, as autoridades revelaram que a construção ilegal de casas por anos levou ao fechamento de estradas que permitiriam que os moradores escapassem das chamas.

O ministro do Meio Ambiente planeja ordenar a demolição de 140 casas e 340 muros.

Dezenas de casas foram destruídas pelas chamas. O atual prefeito de Rafina, o município que Mati administra administrativamente, estimou que a reconstrução levará mais dois anos. O prefeito estima que "mais da metade dos moradores" de Mati ainda não retornaram. Mas a reconstrução sob as novas "regras de planejamento e segurança urbana" leva tempo, explicou.