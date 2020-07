O projeto de lei que permite o saque antecipado de 10% dos fundos privados de pensões no Chile, para lidar com a crise econômica provocada pela pandemia, foi aprovado pelo Senado do país, nesta quarta-feira (22).

O projeto, apresentado pela oposição do governo de direita do presidente Sebastián Piñera, foi aprovado por 29 votos a 13, com uma abstenção, e precisará agora passar pela Câmara de Deputados para virar lei.