Itália detém navio humanitário 'Ocean Viking' por 'irregularidades técnicas'

A Guarda Costeira italiana deteve nesta quarta-feira (22) o navio humanitário "Ocean Viking", fretado pela ONG francesa SOS Méditerranée, por motivos de "irregularidades técnicas", informaram diversas fontes.

Em 7 de julho, o navio-ambulância foi autorizado a desembarcar em Porto Empedocle, na Sicília, 18 migrantes resgatados no mar, que foram isolados em uma balsa para respeitar duas semanas de quarentena devido à pandemia do novo coronavírus.

O navio, que tinha como destino final voltar para Marselha, na França, recebeu a ordem de ancorar no porto siciliano, com sua tripulação e um jornalista da AFP a bordo, para uma quarentena de 14 dias.

Na terça-feira, as autoridades italianas suspenderam a quarentena, mas, nesta quarta, o barco foi detido.

De acordo com um comunicado da Guarda Costeira italiana, uma inspeção revelou "várias irregularidades técnicas e operacionais".

Estas infrações, não especificadas "colocam em perigo não só a segurança do barco e da tripulação, mas também das pessoas que foram ou poderiam ser acolhidas a bordo".

O comunicado também menciona "violações da regulamentação de proteção ao ambiente marinho".

Em mensagem de texto enviada à AFP, um porta-voz da ONG confirmou que o "Ocean Viking" está "detido em Porto Empedocle após um controle da Guarda Costeira italiana".

Outra embarcação que resgata migrantes no mar, o "Sea Watch", foi alvo de uma medida similar.

Em comunicado, a SOS Méditerranée denunciou o "assédio administrativo" do qual afirma ser vítima para "impedir a atividade de resgate dos navios das ONGs".

"Nos últimos três meses, as autoridades italianas usaram o mesmo argumento de segurança para deter quatro barcos de ONGs", afirmou Frédéric Penard, diretor de operações da SOS Méditerranée no comunicado.

De acordo com a agência de notícias italiana Ansa, os funcionários da alfândega italiana socorreram na quarta-feira 90 migrantes à deriva em uma embarcação frente à ilha de Lampedusa, ao sul da Sicília, território europeu mais próximo das costas da Líbia.

Depois de uma longo hiato devido à pandemia do novo coronavírus, a volta ao mar do "Ocean Viking" acontece em um contexto de forte aumento de travessias no Mediterrâneo. A Itália teme a chegada de mais navios humanitários.

O líder da Liga (extrema-direita italiana), Matteo Salvini, visitará nesta quinta-feira Lampedusa, onde chegaram centenas de migrantes nas últimas semanas.