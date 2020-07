New York Times nomeia ex-diretora de operações como presidente-executiva

O jornal The New York Times nomeou nesta quarta-feira (22) Meredith Kopit Levien como nova presidente e diretora-executiva, em substituição a Mark Thompson, que ocupou o cargo por oito anos e coordenou a transformação digital do jornal americano.

Kopit Levien, de 49 anos, atua desde junho de 2017 na empresa como diretora de operações, cargo no qual ficou responsável pelo desenvolvimento dos produtos digitais do jornal, segundo o jornal.

Ela entrou na empresa em 2013, como diretora de publicidade, e também trabalhou como vice-presidente executiva e diretora responsável pelo setor que lida com os negócios envolvendo as assinaturas e a publicidade do jornal.

"É uma honra para toda a vida dirigir o New York Times", afirmou a executiva, que ao longo de sua carreira trabalhou na revista de negócios Forbes e no jornal local The Atlantic.

"É uma grande oportunidade para expandir o papel do jornalismo na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, e investir na inovação de produtos e na tecnologia que envolva nossos leitores e amplie nossos negócios", ressaltou Kopit Levien.

Ela adiantou que "em um momento em que a imprensa livre continua sob pressão, o Times continuará investindo e defendendo o jornalismo independente de alta qualidade do qual nossa democracia depende".

A nova presidente e diretora-executiva assumirá em 8 de setembro o cargo deixado vago por Thompson, ex-diretor-geral da BBC.

Em seu último relatório trimestral, o prestigiado jornal americano anunciou ter conseguido 587.000 novos assinantes digitais, alcançando os cinco milhões. Caso os assinantes do impresso sejam incluídos, o New York Times tem 5,8 milhões de assinantes em todo o mundo.

Thompson, de 62 anos, relatou ter escolhido esse momento para sua aposentadoria por já ter alcançado todos os seus objetivos, e que também expressa confiança na qualidade do trabalho de quem assumirá o cargo.