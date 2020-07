Exigência de teste contra coronavírus preocupa caminhoneiros que tentam entrar no Uruguai

Transportadores de carga internacional por via rodoviária expressaram nesta quarta-feira preocupação com a exigência de que realizem o teste de Covid-19 para entrar no Uruguai, onde o governo reforça as medidas para conter um surto da doença.

No último dia 6, o governo uruauaio determinou que todas as pessoas que entrarem no país devem apresentar um resultado negativo para o teste do novo coronavírus, mas os caminhoneiros, inclusive brasileiros, alegam que não podem custeá-lo.

O presidente da Câmara de Autotransporte Terrestre Internacional do Uruguai, Mauro Borzacconi, estimou que uma empresa com 40 caminhões que façam duas viagens por semana à Argentina, por exemplo, terá que desembolsar 32 mil dólares por mês.

"Não há como pagar e não há como cobrar do cliente se o governo diz: 'Senhores, quem quiser fazer uma importação terá que pagar.'", declarou Borzacconi hoje ao jornal local "El Observador", advertindo que, além disso, o comércio de exportação com os países vizinhos é quase inexistente devido à pandemia.

"Vai haver represálias. Por parte dos transportes brasileiro e argentino, a primeira coisa que nos disseram é que estão preparados para cortar o comércio a partir de suas estradas. Se não houver acordo, apostaria que, entre segunda e terça-feira, o Uruguai ficará sem comércio exterior", alertou Borzacconi, que também preside o Conselho Empresarial do Transporte de Cargas por Estradas do Mercosul.

Apesar de, atualmente, o governo estar responsável pelos testes nas fronteiras, o presidente Luis Lacalle Pou anunciou que isto mudará no próximo domingo. A partir de então, será expedido um "visto" para aqueles que entrarem no país, que deverão mantê-lo durante a sua permanência.

"Aqueles estrangeiros que não possuírem um visto explicitando que realizaram o teste com swab não poderão circular pelo nosso país", determinou o presidente ontem à noite, em entrevista coletiva.

Apesar de o Uruguai ter sido muito elogiado por seu controle da crise sanitária, o número de infectados teve um crescimento maior do que o habitual nos últimos dias, devido a um foco localizado em uma instituição médica de Montevidéu. O país, de 3,4 milhões de habitantes, reportou anteontem 32 novos casos de Covid-19, quando raramente soma mais de 10 por dia, totalizando 1.096 infectados e 33 mortos desde o início da pandemia.