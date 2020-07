Ex-chefe da companhia alemã Wirecard e dois diretores presos por fraude

A Justiça alemã anunciou, nesta quarta-feira (22), a prisão do ex-chefe da Wirecard e de dois de seus diretores, como parte do vasto escândalo de suposta fraude por esta empresa de pagamento on-line.

"A extensa investigação do Ministério Público de Munique mostrou que as acusações contra o acusado foram consideravelmente ampliadas", declarou um porta-voz do MP.

Há algumas semanas, o ex-presidente da empresa, Markus Braun, chegou a ser preso por falsificar contas, mas havia sido libertado sob fiança.

Além de Braun e dos outros dois funcionários da Wirecard, outro suspeito também foi preso, identificado apenas como CEO da Cardsystems Middle East FZ-LLC, afiliada da Wirecard em Dubai.

A Wirecard, empresa listada na bolsa de Frankfurt e que entrou com pedido de falência no mês passado, é suspeita de inflar suas contas com fundos fictícios nas Filipinas no valor de EUR 1,9 bilhão.