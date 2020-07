Mbappé, focado numa nova tempora com o PSG

Se havia alguma dúvida sobre seu futuro no Paris Saint Germain, Kylian Mbappé acabou com ela no melhor momento: o prodígio francês confirmou na terça-feira que jogará "aconteça o que acontecer" no PSG na próxima temporada, às vésperas da final da Copa da França, a ser disputada na sexta-feira.

"Estou aqui. Estou neste projeto pelo quarto ano": com uma frase simples divulgada pela rede beIN Sports, no intervalo do último jogo de preparação contra o Celtic Glasgow (4-0), antes da final da Copa da França, contra o Saint Etienne, o jovem de 21 anos provou novamente ter a noção exata de o que e quando falar.

"O cinquentenário do PSG é um ano importante para o clube, para os torcedores, para todos, por isso estarei aqui, aconteça o que acontecer. Vou tentar trazer troféus com a equipe e dar o melhor de mim", acrescentou Mbappé, que chegou ao time parisiense em 2017 vindo do Mônaco por 180 milhões de euros (206,5 milhões de dólares).

A novela da possível transferência para o Real Madrid parece ter chegado ao fim: o presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, garantiu na semana passada que não haveria grandes contratações este ano, em um contexto econômico difícil devido à pandemia do coronavírus.

- "Boa conexão" com Neymar -

O técnico do PSG, Thomas Tuchel, está contente por poder contar com o atacante francês por pelo menos mais uma temporada.

"Kylian tem um contrato conosco, não estamos dispostos a vendê-lo. Ele é muito importante, ele é um jogador importante, ele é nosso jogador. É um presente trabalhar com ele, com jogadores como Neymar, Di Maria, Icardi, Verratti, Marquinhos ... Eles são jogadores extraordinários", afirmou na entrevista coletiva após o amistoso.

"Ele é fantástico. Existe uma boa conexão entre ele e Neymar. Isso agrada a todos. Ele é uma força real para o PSG", acrescentou.

Com respectivamente quatro e três gols feitos desde a retomada do futebol em 12 de julho em um amistoso em Le Havre, Neymar e Mbappé participaram do festival de gols da equipe nesta fase de preparação (20 em três jogos).

Outro sinal da cumplicidade da dupla dentro e fora do campo foi o passe perfeito de Neymar, no primeiro minuto contra o Celtic, que Mbappé aproveitou para abrir o placar.

- Renovação, o próximo passo -

Durante o confinamento, que passou no sul da França com sua família, Mbappé não perdeu a oportunidade de ficar em contato com os fãs e seus colegas através das redes sociais.

Seu apego por Paris, sua cidade natal, foi reforçado na noite da classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões, ao superar o Borussia Dortmund (1-2, 2-0), no início de março em um jogo no estádio Parc des Princes sem a presença de público, mas acompanhado do lado de fora por milhares de animados torcedores. Uma lembrança que o marcou profundamente.

Se seu presente em Paris está garantido, a renovação de seu contrato, que termina em 2022, como o de Neymar, ainda precisa ser resolvida.

"É o futuro do PSG. É o que todos querem. O ideal seria estendê-lo", disse Leonardo, diretor esportivo do PSG no final de junho.

"Entre os cinco melhores jogadores do mundo, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo têm 32 e 35 anos; Neymar e Mbappé 28 e 21. E eles estão conosco. Não há necessidade de pensar muito. Vamos gostar de tê-los, o que é algo enorme. Depois, temos que encontrar uma solução para continuar a aventura juntos", acrescentou.

Apesar do adiamento para o próximo ano da EuroCopa e das Olimpíadas de Tóquio, e apesar do cancelamento da edição 2020 da Bala de Ouro devido à pandemia da COVID-19, seu "sonho" de vencer a Liga dos Campeões ainda está vivo, e à espera de um ano 2021 com grandes conquistas.