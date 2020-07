Quase 25% da população de Nova Délhi teve COVID-19, aponta estudo

Quase 25% da população de Nova Délhi teve coronavírus - informa um estudo que põe em xeque os números oficiais de contágio na Índia.

Na semana passada, a Índia se tornou o terceiro país, atrás de Estados Unidos e Brasil, a atingir um milhão de casos, mas especialistas dizem que não está-se fazendo testes suficientes e que o número pode ser muito maior.

De acordo com o estudo do National Center for Disease Control, que fez exames de sangue de 21.387 pessoas selecionadas aleatoriamente em Nova Délhi, 23,48% tinham anticorpos IgG. Esse resultado indica que tiveram coronavírus no passado.

Levando-se em consideração que Nova Délhi tem mais de 20 milhões de habitantes, o estudo publicado na terça-feira pelo Ministério da Saúde federal sugere que 4,7 milhões de pessoas tinham o vírus, mais de 40 vezes o número oficial de 125.000 infectados.

O estudo, realizado entre 27 de junho e 10 de julho, sugere que "um grande número de pessoas infectadas é assintomático".

Na quarta-feira, o Ministério da Saúde indiano anunciou um total de 1,19 milhão de casos no país, com quase 29.000 mortos.