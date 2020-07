Comunicado do Business Wire :Nexign

Nexign (parte do ICS Holding Group) e líder no desenvolvimento de soluções de Internet das Coisas (IoT) e Sistemas de Apoio Empresarial (Business Support System, BSS) para provedores de serviços de telecomunicações, anunciou hoje a expansão de sua presença internacional na América Latina com a abertura de um novo escritório em Santo Domingo, República Dominicana. Esta iniciativa permitirá à Nexign fortalecer sua posição nos mercados emergentes, oferecendo aos clientes da região da LATAM soluções que impulsionam as atividades de transformação digital.

De acordo com um estudo da GSMA, o tráfego de dados na região LATAM aumentará mais de seis vezes até 2024. Além disso, a GSMA prevê que a taxa de implantação de dispositivos móveis atingirá 73% até 2025. A Nexign pretende utilizar seus 28 anos de excelência em engenharia para ajudar as operadoras de telecomunicações locais a consolidar seus sistemas e oferecer aos clientes melhor conectividade, acesso ininterrupto à Internet e outros serviços. O escritório na República Dominicana se concentrará em iniciativas de desenvolvimento de negócios para toda a LATAM e em fornecer às operadoras soluções modulares e verdadeiramente convergentes para permitir uma modernização sem estresse e um desempenho sustentável.

"A Nexign cresceu significativamente nos últimos três anos. Como uma empresa consolidada, estamos dando o próximo passo em nossa estratégia de expansão internacional e estabelecendo nossa presença corporativa na América Latina. Acreditamos que a compreensão das especificidades do mercado local é fundamental para uma transformação digital contínua dos provedores de serviços de comunicações locais. Aproveitaremos nossos conhecimentos do mercado e nossa experiência no setor para apoiar os operadores na região e acelerar o processo de modernização. Com as soluções BSS da Nexign, eles serão capazes de atender às demandas dos clientes locais e trazer valor agregado aos negócios", disse Igor Gorkov, diretor executivo da Nexign.

"A América Latina é um mercado emergente com grande potencial. Os operadores da região sabem que precisam de soluções de Sistemas de Apoio Empresarial atualizadas para acompanhar as necessidades dos clientes. Como resultado, estão prontos para aproveitar novas oportunidades de desenvolvimento e encontrar novas formas de rentabilizar o tráfego". Temos o prazer em apoiar as operadoras locais e oferecer soluções que lhes permitam atingir seus objetivos comerciais e oferecer serviços de qualidade superior aos assinantes", disse Andrey Moldovan, diretor regional da LATAM.

Nexign, parte da Intellectual Computer Systems Holding (ICS Holding) e um dos principais fornecedores de soluções de Sistemas de Apoio Empresarial (BSS) e Internet das Coisas (IoT), tem fornecido soluções de produtos de alto desempenho e de valor agregado desde 1992. A Nexign acelera a transformação dos provedores de serviços de comunicação se tornam provedores de serviços digitais, através da excelência em engenharia e produtos e serviços ágeis que facilitam a diversificação do fluxo de receitas. Por mais de 28 anos, a empresa cumpre sua promessa de destravar valor a curto prazo, assegurando ao mesmo tempo que os investimentos dos clientes apoiem o crescimento a longo prazo.

Com sede em São Petersburgo, a Nexign emprega 1.800 pessoas em escritórios na Rússia, Comunidade dos Estados Independentes, Oriente Médio, África e Sudeste Asiático. A empresa já entregou mais de 120 projetos em 16 países.

