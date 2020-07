Médica salva 1,4 mil cães do abate em açougues na Indonésia

A médica, que trabalha durante o dia em um laboratório hospitalar onde são analisados os testes de COVID-19, abriu seu refúgio em um bairro rico da capital indonésia há uma década. Naquela época, salvava um ou dois cães toda semana de cair em um açougue. Mas, nos últimos tempos, essa proporção aumentou para mais de 20 cães por semana.

'A verdadeira batalha não é salvá-los do açougue. O desafio é cuidar desses cães durante a pandemia", enfatiza médica (foto: ADEK BERRY/AFP)

Susana Somali, de 55 anos, mãe de dois filhos, muitas vezes tem que negociar com os açougueiros e oferecer-lhes dinheiro ou carne de outros animais para libertar os cães."A verdadeira batalha não é salvá-los do açougue, mesmo que isso seja arriscado. O desafio é cuidar desses cães durante a pandemia", enfatiza.Susana Somali e sua equipe de trinta pessoas do Abrigo de Animais Pejaten têm dificuldades em arcar com os custos de cuidar de tantos animais, enquanto as doações são escassas. O abrigo precisa de cerca de US $ 29.000 por mês, contando os salários dos funcionários e meia tonelada de carne por dia para alimentar os cães.