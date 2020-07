Vídeo: a exemplo do pai, filho do Caçador de Crocodilo é picado no rosto por cobra

Garoto ainda brincou com o acidente (foto: Reprodução/Instagram)

Tal pai, tal filho. Com apenas 16 anos, o jovem Robert Irwin segue os passos do pai, Steve Irwin, conhecido como Caçador de Crocodilo (morto em 2006 após um ataque de arraia), no mundo da TV com animais. O garoto compartilhou nas redes sociais, um encontro de alta tensão com uma cobra píton-carpete, durante a gravação de um programa de TV a cabo.





O garoto também aproveitou para comparar a picada a uma situação semelhante que o pai viveu anos atrás com uma mesma espécie de cobra: Steve também foi mordido no rosto pelo animal.