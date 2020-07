Pai atende pedido da filha e se fantasia de sereia

(foto: Desirae Deal Photography/Reprodução) Pais costumam ser capazes de fazer qualquer coisa para agradar os filhos. Nos Estados Unidos, uma menina quis comemorar seu aniversário de 8 anos com um ensaio fotográfico como sereia e pediu que o pai participasse também. Ele não titubeou e o resultado tem feito sucesso na internet.

Os registros do ensaio foram compartilhados pela fotógrafa Desirae Deal, que mora em Lamar, no estado norte-americano de Arkansas, no Facebook. A publicação, que não revela o nome do pai ou da garota, tem mais de 25 mil reações e 146 mil compartilhamentos.





"Tive a honra de fazer um ensaio de sereia para o aniversário de 8 anos desta doce garotinha, e tudo o que ela queria era que o pai entrasse na diversão. Deixe-me dizer que ele NÃO desapontou", escreveu a fotógrafa.

(foto: Desirae Deal Photography/Reprodução)



Desirae ainda avaliou que "as risadas, a diversão e as memórias que criaram foram absolutamente o melhor presente que ele poderia ter dado a ela". "Não tenho dúvidas de que essa história, essa memória inestimável, será contada e apreciada pelas próximas gerações. Tire fotos. Brinque com eles a cada chance que tiver, porque eles não serão pequenos por muito tempo", refletiu.





Nos comentários, os internautas derreteram-se pela atitude do homem. "Ela nunca esquecerá seu 8º aniversário", disse um. "Esse cara deveria receber o título de pai do ano", emendou outro.