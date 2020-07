Número dois do chavismo, Diosdado Cabello, testa positivo para COVID-19

O líder chavista Diosdado Cabello, presidente da Assembleia Constituinte da Venezuela, anunciou nesta quinta-feira (9) que testou positivo para COVID-19.

"Devo informar que, depois de realizar os testes correspondentes, testei positivo para COVID-19, e desde já estou em isolamento seguindo o tratamento indicado", informou Cabello, número dois do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), depois do presidente Nicolás Maduro.

"Toda minha solidariedade (...). Ele já está descansando, está bem", reagiu Maduro depois de ler a mensagem publicada nas redes sociais durante um discurso no canal estatal VTV.

Cabello suspendeu seu programa semanal de televisão na quarta-feira, alegando que "lutava contra uma forte alergia".

Maduro também confirmou que outro líder do chavismo testou positivo para o novo coronavírus: Omar Prieto, governador do estado de Zulia (oeste, na fronteira com a Colômbia), a região de maior foco da doença na Venezuela.

Segundo dados oficiais, a Venezuela registrou 8.010 infecções e 75 mortes até quarta-feira.

Os números são questionados pela oposição e organizações como a Human Rights Watch, que consideram que uma situação muito pior está sendo ocultada.