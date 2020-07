China inaugura em Hong Kong agência de segurança nacional

Brasão do governo chinês colocado na porta do prédio onde funcionarão os escritórios de segurança nacional em Hong Kong (foto: Anthony Wallace/AFP)

O governo chinês inaugurou emos escritórios de Segurança Nacional, medida que vem depois da promulgação de nova lei que dá poderes à China para investigar e julgar crimes de segurança nacional no território."O Escritório de Salvaguarda da Segurança Nacional, do governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, foi inaugurada na manhã da quarta-feira" (noite de terça, 7, no Brasil), informou a agência Xinhua.

Uma placa com o nome da agência de segurança foi desfraldada em um ato com a presença de funcionários do governo e da polícia de Hong Kong.

A polícia bloqueou as vias ao redor do edifício onde ficam os escritórios e o cercou com barreiras pesadas cheias de água.

Uma enorme bandeira da China foi posicionada em frente ao prédio, depois da instalação de um emblema da República Popular da China.

Pequim impulsionou uma nova lei de segurança em Hong Kong na semana passada contra atos de subversão, secessão, terrorismo e conluio estrangeiro.

A lei é a alteração mais radical nas liberdades e autonomia de Hong Kong desde que o Reino Unido devolveu o território à China em 1997. O conteúdo da lei se manteve em sigilo até sua promulgação.

A China tem dito que terá jurisdição sobre os casos mais graves, derrubando os bloqueios legais que tradicionalmente existiram entre seus tribunais e o poder judiciário de Hong Kong desde 1997.

Esta nova legislação inclui a autorização para que o aparato de segurança da China trabalhe abertamente em Hong Kong, com poderes para investigar e julgar crimes de segurança nacional. População local é contra a interferência chinesa no território.