Zumbi Karen: mulher tenta entrar em bar, lambe o vidro e diz ter coronavírus; veja vídeo

O vídeo conta com mais 3,1 milhões de visualizações no Twitter (foto: Reprodução Twitter)

O vídeo de uma mulher lambendo a porta de um bar enquanto gritava que estava com coronavírus viralizou no Twitter. Após ter sido impedida de entrar no local por estar sem máscara, ela começou a jogar o corpo contra a porta para forçar a entrada. O caso aconteceu na cidade Houma, em Louisiana, nos Estados Unidos. Ela teria sido detida por policiais na última sexta-feira (3).

A mulher recebeu o apelido de "Zombie Karen" na rede social por causa da zumbi do filme ‘Eu Sou a Lenda’, de 2007. Um internauta fez uma montagem de cenas do filme com o vídeo que viralizou.

Okay, who had %u201CZombies from I Am Legend show up in real life%u201D in their 2020 batshittery bingo card?pic.twitter.com/HzkQeAhBRj %u2014 Santiago Mayer (@santiagomayer_) July 3, 2020

O vídeo foi compartilhado no Twitter pelo usuário Santiago Mayer, fundador do Voters Tomorrow. A maioria dos comentários questiona a saúde mental da mulher e se ela estava sob efeito de drogas.

Entretanto, o vídeo abriu debate no país sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras. Outro ponto que está sendo discutido a partir do vídeo é a frase de teor racista que a mulher disse enquanto lambia a porta.

Uma mulher foi barrada em um mercado nos EUA por estar sem máscara. Aí ela se transformou num zumbi. O nível de loucura das pessoas...#coronavirus #PandemiaCoronavirus pic.twitter.com/nuOfNREdr8 %u2014 Observatório Internacional (@observint) July 4, 2020

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa