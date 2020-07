Vídeo: cobras voadoras pulam em árvores e viram um enigma para cientistas

(foto: Reprodução/Science News)

As cobras voadoras, também conhecidas como Chrysopelea paradisi, foram descobertas pelos cientistas recentemente. Elas conseguem ondular seus corpos enquanto estão no ar, e esse movimento permite que elas voem.

A "cobra das árvores do paraíso" habitam nas árvores do sul e sudeste da Ásia. Quando estão lá em cima, elas se movem pelos galhos e quando querem ir para outra árvore, se lançam no ar.

De acordo com o site Science News, pesquisadores da Virginia Tech, nos EUA, colocaram equipamentos de captura de movimento em sete cobras e filmaram com câmeras que capturam alta velocidade, enquanto elas voavam.





Dessa forma, os cientistas puderam observar que o mesmo movimento ondulante que as cobras fazem no chão, as ajuda a saltar entre uma árvore e outra. Apesar de não ser comum, as Chrysopelea paradisi possuem um veneno classificado como baixo e são inofensivas aos seres humanos.