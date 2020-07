Campeonato ganês de futebol é cancelado devido ao coronavírus

A edição 2019/2020 do Campeonato Ganês de futebol foi cancelada devido à pandemia do novo coronavírus, anunciaram nesta quarta-feira as autoridades africanas de futebol.

O conselho executivo da federação ganesa de futebol tomou esta decisão após longa reunião, segundo informações publicadas no site da Confederação Africana de Futebol (CAF).

Os clubes já haviam disputado 15 das 34 rodadas previstas e o Aduana Stars liderava por um ponto quando a competição foi suspensa em meados de março devido à pandemia.

Como consequência do cancelamento, a federação ganesa decidiu manter os mesmos representantes nas próximas edições das competições continentais.

Assim, o Asante Kotoko disputará em 2020/2021 a Liga dos Campeões da CAF, torneio que já conquistou duas vezes, enquanto que o Ashanti Gold jogará a Copa da Confederação da CAF, equivalente africana da Liga Europa.

As próximas edições das copas continentais africanas estão previstas para começar em 7 de agosto, mas é provável que a data seja adiada.