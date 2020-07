Comunicado do Business Wire :Narkasa

Atualmente, o mercado mundial de criptomoedas vale quase US$ 265 bilhões, com quase US$ 70 bilhões em transações realizadas todos os dias. Enquanto isso, 314 câmbios de criptomoedas estão agora em operação em todo o mundo, segundo o Coinmarketcap, rastreador de criptomoedas. Na maioria destes câmbios, no entanto, as criptomoedas só podem ser compradas com dólares ou euros.

Mas este não é o caso com a Narkasa, um câmbio de criptomoedas com base em Istambul, que permite aos investidores comprar ativos de criptografia com várias moedas diferentes. Além disto, o novo serviço está oferecendo uma 50% de desconto na tarifa em todas as transações realizadas dentro de 90 dias após o seu lançamento.

'156 moedas de todo o mundo'

Com tecnologia e serviços de ponta disponíveis em 12 idiomas, a Narkasa fornece aos investidores uma plataforma para negociação rápida e segura de criptomoedas em uma variedade de moedas. "Junto com o dólar e o euro, a Narkasa apoia transações em rublos russos, hryvnias ucranianos, reais brasileiros, tenges do Cazaquistão e liras turcas", disse Erdal Kaya, Diretor Executivo da Narkasa.

"E estamos planejando expandir ainda mais nossas operações para permitir o comércio de criptomoedas em 156 moedas nacionais diferentes (moeda fiduciária)", acrescentou. "Diferentemente da maioria das outras bolsas, a Narkasa permitirá que os investidores comprem criptomoedas de qualquer país em que estejam."

Negociação segura e confiável de criptomoedas

A Narkasa não cobra nenhuma comissão pela compra de criptomoedas por meio de sua plataforma, e também garante que todos os dados pessoais de seus clientes estejam seguros. Avaliada regularmente por empresas de auditoria independentes, a empresa opera segundo as leis da UE de combate à lavagem de dinheiro / financiamento ao terrorismo, além de seguir as diretrizes de "conhecer seu cliente".

Além disto, através do uso da tecnologia API, a Narkasa fornece uma plataforma para negociação algorítmica de criptomoedas. Isto permite que os clientes administrem seus investimentos com uso de inteligência artificial projetada especificamente para proteção contra flutuações bruscas de mercado.

Criptomoedas ocupam o mundo de surpresa

O número de criptomoedas atualmente em uso é de 2.687, com Bitcoin, Ethereum, Tether e Ripple respondendo por 82% do volume total de transações, que continua a aumentar em um ritmo vertiginoso. Enquanto isto, a proliferação de câmbios de criptomoedas levou a um aumento drástico no número de pessoas que investem na commodity procurada.

