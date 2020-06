Comunicado do Business Wire :Quanergy Systems, Inc.

A Quanergy Systems, Inc., fornecedora líder de sensores LiDAR [Light Detection and Ranging (detecção e alcance de luz)] e soluções de percepção inteligente, anunciou hoje a primeira integração comercial de soluções LiDAR com tecnologia 3D alimentada por inteligência artificial (IA) com a plataforma de segurança unificada do Security Center da Genetec Inc.("Genetec"). As soluções integradas proporcionarão gestão avançada de fluxo e ocupação de pessoas em espaços inteligentes, além de melhor detecção e vigilância de ameaças em ambientes de alta segurança.

A solução LiDAR 3D alimentada por IA de alto desempenho da Quanergy será integrada à plataforma de segurança unificada da Genetec, permitindo seu uso em vários módulos especializados do Security Center, inclusive Área de segurança restrita, Análise de fluxo de passageiros e pacote de Gestão de ocupação para ajudar a automatizar a segurança, contagem de pessoas e aplicações de distanciamento social. A inclusão de LiDAR 3D e do fluxo de dados do sensor ao Security Center da Quanergy oferece maior precisão em tempo real, para uma leitura mais clara do verdadeiro tráfego, ocupação e proximidade em uma ampla variedade de aplicações industriais de sistemas de trânsito, aeroportos e instalações industriais a empresas voltadas para o público, inclusive bancos e comércio varejista.

"As soluções de gestão de fluxo com LiDAR da Quanergy proporcionam um novo nível de compreensão em 3D em tempo real que as tornam ideais para qualquer ambiente em que a alta precisão e inteligência operacional são fundamentais", disse Enzo Signore, diretor de marketing da Quanergy. "Nossa forte integração com a plataforma unificada do Security Center da Genetec permite um nível ímpar de automação de muitos aplicativos do comércio varejista, infraestrutura crítica, aeroporto, porto, empresa e cidades inteligentes".

"Estamos empolgados por integrar as soluções de gestão de fluxo LiDAR 3D da Quanergy no Security Center da Genetec", disse David Lenot, líder de produto de aeroporto da Genetec. "Ao trazer os dados dos sensores LiDAR 3D para os módulos de tráfego e fluxo de passageiros na nossa plataforma unificada, estamos ajudando aeroportos e outras organizações a atender necessidades urgentes e, ao mesmo tempo, desbloqueando novas percepções sobre suas operações de segurança".

A solução LiDAR alimentada por inteligência artificial da Quanergy monitora com precisão e confiabilidade áreas amplas em tempo real em uma variedade de ambientes, sem comprometer a privacidade das pessoas. As novas soluções integradas com base em LiDAR 3D oferecerão:

-- Mais de 98% de precisão de detecção: o Quanergy QORTEX People Counter (contador de pessoas) detecta com precisão o número e a direção das pessoas entrando e saindo de áreas comuns. Isso também pode ser usado para detectar a utilização não autorizada e aumentar a segurança de áreas críticas. A precisão do QORTEX People Counter é significativamente maior do que o sistema baseado em câmera.

-- Redução drástica de alarmes falsos: a solução QORTEX DTC da Quanergy reduz significativamente alarmes falsos típicos de sistemas baseados em câmera devido a seus recursos avançados de detecção, rastreamento e classificação de objetos.

-- CTP (custo total de propriedade) cinco a vinte vezes menor do que os sistemas baseados em câmera, devido à cobertura muito ampla (360 graus) e longo alcance (40 a 70m). Um único sensor pode cobrir a área acima de 8.000 m2. Essa ampla cobertura de área também reduz os custos de instalação e cabeamento.

-- Dados avançados em 3D em tempo real: as soluções de gestão de fluxo da Quanergy oferecem informações precisas em nível de centímetro a respeito do número de objetos, sua localização espacial, direção e velocidade. As soluções da Quanergy também podem detectar a distância entre as pessoas para monitorar e gerenciar com precisão as políticas de distanciamento social.

-- Proteção de privacidade sem comprometer ou armazenar informações pessoais privadas. As soluções LiDAR não usam a tecnologia de reconhecimento facial e também não exigem a adesão dos usuários; portanto, garantem o anonimato das pessoas e apresentam risco zero de IPI (Informação pessoalmente identificável).

-- Confiável e escalável: funciona em todas as condições de iluminação e atmosféricas para que os sistemas de segurança possam operar 24 horas, 7 dias por semana, de forma eficaz.

As soluções integradas estão disponíveis e podem ser solicitadas imediatamente.

Sobre a Quanergy

A Quanergy foi fundada em 2012 e construída sobre décadas de experiência de sua equipe nas áreas de óptica, fotônica, optoeletrônica, software de inteligência artificial e sistemas de controle. Sediada em Sunnyvale, Califórnia, no coração do Vale do Silício, a Quanergy oferece uma plataforma LiDAR de alto desempenho projetada para acelerar a automação dos principais processos de negócios e aumentar a produtividade, a eficiência e a segurança de nosso mundo 3D. Ao fornecer percepções acionáveis a organizações dos principais setores, entre eles, mapeamento, segurança, cidades inteligentes e espaços inteligentes, automação industrial e transporte, a Quanergy permite que seus parceiros e usuários finais implementem soluções inovadoras para impulsionar o crescimento de seus negócios e, em última análise, melhorar a qualidade de vida das pessoas em todo o mundo. Para obter mais informações, acesse www.quanergy.com.

