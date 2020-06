Petróleo fecha em baixa

Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira devido às preocupações dos investidores com a crise do coronavírus e à perspectiva de que a produção da Líbia retorne a um mercado com oferta abundante.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto, em seu último dia de negociação, terminou em US$ 41,15 em Londres, queda de 1,3% em relação ao fechamento de segunda-feira.

Em Nova York, o barril de WTI para a mesma entrega perdeu 1,1%, para US$ 39,27.