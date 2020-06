Coronavírus: o que aprendemos com as reaberturas que deram errado

novo surto de coronavírus que afeta diferentemente regiões de uma mesma cidade. É o caso de Paris, na França. Na quinta feira (25) um dos monumentos mais famosos da cidade, a Torre Eiffel, reabriu para o público, mas no dia anterior (24) duas escolas foram fechadas após terem sido detectados casos positivos de COVID-19. Diferentemente de outros países europeus, que tentam abordagem mais cautelosa, a França reabriu as escolas de forma obrigatória na segunda-feira (21). Alguns países europeus que começaram a fazer o processo de desconfinamento após meses em quarentena severa, perceberam o início de umque afeta diferentemente regiões de uma mesma cidade. É o caso de Paris, na França. Na quinta feira (25) um dos monumentos mais famosos da cidade, a Torre Eiffel, reabriu para o público, mas no dia anterior (24) duas escolas foram fechadas após terem sido detectados casos positivos de COVID-19. Diferentemente de outros países europeus, que tentam abordagem mais cautelosa, a França reabriu as escolas de forma obrigatória na segunda-feira (21).





46 novos casos de coronavírus na região de Bolonha, no Sul do país. Em Mondragone, na província de Caserta, próximo a Nápoles, 49 pessoas residentes em uma zona popular testaram positivo para o novo coronavírus. No total, 700 pessoas foram isoladas para evitar que o contágio se propague nessa região, uma das menos afetadas pela pandemia até o momento. Enquanto isso, na capital, Roma, o Coliseu e os museus do Vaticano foram reabertos ao público. Em outros países, surtos semelhantes estão sendo observados, em maior ou menor gravidade. O primeiro é o caso da Itália, onde foram confirmados









A Organização Mundial da Saúde já havia alertado sobre os riscos do desconfinamento. À época, o diretor geral da instituição, Tedros Adhanom, enfatizou que o alívio das restrições não é sinónimo do fim da epidemia em determinado país: “Queremos enfatizar novamente que flexibilizar as restrições não é o fim da epidemia em nenhum país. O fim da epidemia exigirá uma manutenção sustentada, esforço por parte de indivíduos, comunidades e governos para continuar suprimindo e controlando esse vírus mortal”





Cuidados na reabertura

De acordo com especialistas na área da saúde, no processo de reabertura das atividades, é necessário continuar o distanciamento de 2 metros entre as pessoas, uso de máscaras, uso contínuo de álcool gel e a lavagem das mãos. Também é indicado que restaurantes e cafés aumentem o espaço entre as mesas e os clientes e lojas de todos os ramos reduzam a quantidade de pessoas internamente.





(*Estagiária sob supervisão do subeditor Fred Bottrel)