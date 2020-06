China abre mais setores ao investimento estrangeiro

A China anunciou nesta quarta-feira uma ampliação dos setores abertos ao investimento estrangeiros, ao suavizar as limitações para a propriedade de empresas que atuam em mercados futuros, de valores e de seguros de vida.

Esta redução da chamada "lista negativa" coincide com os planos para reativar a economia afetada pelo coronavírus e abrir o país aos investimentos estrangeiros.

O número de atividades restritas caiu de 40 a 33, anunciou a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reformas (NDRC), seguindo a tendência iniciada em 2019.

Porém, empresas americanas e europeias reclamam que o acesso ao mercado chinês continua sendo difícil e o tratamento desigual.

Um porta-voz da NDRC disse que as novas medidas mostram a "determinação" de Pequim a "ampliar sua abertura ao mundo exterior, além da firme disposição da China de apoiar a globalização econômica".

Até agora a participação estrangeira em empresas que operam nos mercados futuros, de valores e de seguros de vida estava limitada a 51% do capital.

Pequim também acabou com a norma que impedia o investimento estrangeiro na extração de mineral radioativo, seu processamento e na produção de combustível nuclear e flexibilizou as restrições para a comercialização de veículos.

Também suprimiu a proibição para os estrangeiros de investir no setor de controle de tráfego aéreo, mas segundo o comunicado da NDRC a construção e a administração de aeroportos civis permanecerão nas mãos dos chineses.

No setor agrícola foram flexibilizadas as restrições na produção de trigo e grãos, mas as empresas chinesas seguirão controlando ao menos 34%, ao invés da maior parte do capita como até agora.

Na infraestrutura, a China também acabou com a regra que estipulava que a construção e a operação do sistema de abastecimento de água e esgoto em localidades com mais de 500.000 de habitantes deveria permanecer com empresas chinesas.