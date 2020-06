Comunicado do Business Wire :Esri

A Esri, líder mundial de tecnologia de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, anunciou hoje que a empresa independente de pesquisa de mercado Forrester reconheceu a empresa no relatório The Forrester Wave: Location Intelligence Platforms, Q2 2020 Evaluation. O documento confirma a liderança da Esri na tecnologia de inteligência de localização e destaca o compromisso de longo prazo da empresa com o desenvolvimento de uma infraestrutura geoespacial internacional compartilhada.

O relatório da Forrester salienta que "A principal vantagem da plataforma da Esri é o seu conjunto completo de recursos de inteligência de localização. Ela apresenta complexidade e solidez em diversas áreas, como gestão de dados, produtos de dados, visualização e análise espacial e execução de inteligência de localização".

"Achamos que o reconhecimento da Forrester demonstra que a Esri está oferecendo uma plataforma GIS realmente escalonável", afirmou Jack Dangermond, fundador e presidente da Esri. "Em um mundo cada dia mais interconectado, a capacidade de entender, organizar, visualizar e usar os dados espaciais será ainda mais fundamental, e temos a felicidade de contribuir com nossa plataforma."

No relatório, assinado por James McCormick, a Esri recebeu a melhor classificação nos critérios visualização espacial, análise e gestão de dados de inteligência de localização. Além disso, a empresa recebeu a mais elevada pontuação nas categorias Ofertas atuais e Presença de mercado.

"Estamos aprimorando sempre nossa plataforma de inteligência de localização, a ArcGIS, por meio da inovação de novas ferramentas e recursos", declarou Dirk Gorter, chefe de gestão de produtos da Esri. "A Esri oferece um plataforma de inteligência de localização completa que é usada em vários setores do mercado e ajuda clientes com várias necessidades e aplica análises geoespaciais para o mercado e análise de clientes, análise de adequação (por exemplo, a escolha da localização de uma loja), gestão de dados espaciais (serviços públicos), logística e gestão da cadeia de abastecimento. Além disso, a plataforma da Esri é usada em iniciativas de resposta a emergências, como no recente combate à pandemia da COVID-19 (doença causada pelo coronavírus de 2019)."

Para saber mais sobre a classificação da Esri no The Forrester Wave: Location Intelligence Platforms, Q2 2020 Evaluation, visite go.esri.com/ForresterWave2020.

Sobre a Esri

A Esri - líder mundial no mercado de software de sistema de informações geográficas (geographic information system, GIS), inteligência de localização e mapeamento - oferece a mais poderosa nuvem geoespacial disponível para ajudar os clientes a liberar todo o potencial dos dados, visando a melhorar resultados operacionais e comerciais. A Esri foi fundada em 1969 e possui soluções de software implementadas em mais de 350 mil organizações, entre elas, 90 empresas Fortune 100, todos os 50 governos estaduais, mais da metade de todos os condados (grandes e pequenos) e 87 faculdades Forbes Top 100 dos Estados Unidos, além de 15 departamentos executivos do governo norte-americano e dezenas de instituições independentes.

