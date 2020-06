Ex-diretor da Wirecard, preso na Alemanha, será libertado sob fiança

O ex-presidente da sociedade financeira Wirecard, Markus Braun, envolvido em um vasto escândalo de possíveis contas falsas nas Filipinas, será libertado após o pagamento de uma fiança de 5 milhões de euros, anunciou a Justiça alemã nesta terça-feira.

Braun, que havia deixado o cargo recentemente, se entregou às autoridades depois que um mandado de prisão foi emitido contra ele por "inflar" artificialmente o balanço da empresa de serviços de pagamento on-line, com a intenção de fazê-la "mais atraente para investidores e clientes", de acordo com o Ministério Público de Munique (sul).

Apresentado a um magistrado durante o dia, "o acusado será libertado assim que a fiança for totalmente paga", disse a mesma fonte em outro comunicado.

A investigação judicial iniciada há alguns dias está vinculada a um valor superior a 1,9 bilhão de euros (2,1 bilhões de dólares), evaporados das contas da Wirecard nas Filipinas.

A Justiça suspeita que houve uma grande fraude.

O MP de Munique já investigava desde o início do mês todo o conselho diretivo, com base em informações errôneas fornecidas aos investidores para tranquilizá-los sobre os riscos de fraude.

As últimas descobertas sobre as supostas contas falsas na Ásia aumentaram ainda mais as suspeitas.

Wirecard "deve esclarecer" e "retificar todas as demandas", disse o ministro da Economia, Peter Altmaier, em uma Alemanha atordoada com a extensão da fraude.

No mercado de ações, desde a última quinta-feira, esse assunto levou os investidores a "um salve-se quem puder". O título da empresa perdeu 90% de seu preço até segunda-feira, subindo 16% nesta terça-feira, para quase 17 euros.