Estados Unidos registram 705 mortes por COVID-19 em 24h e atingem 2,2 milhões de casos

País de Trump tem 119.000 falecimentos e quase 2,2 milhões de casos diagnosticados (foto: SAUL LOEB / AFP)

Os Estados Unidos registraram 705 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com a contagem desta sexta-feir da Universidade Johns Hopkins.

Segundo os dados computados até as 21h30 (de Brasília), esse é o nono dia consecutivo em que o total diário mostra um número de mortes inferior a 1.000, apesar de os Estados Unidos continuarem sendo o país mais afetado pela pandemia, com mais de 119.000 falecimentos e quase 2,2 milhões de casos diagnosticados.

Apesar da queda acentuada de mortes em relação aos picos de abril, cerca de vinte estados relataram um aumento de casos nos últimos dias, e o vírus continua a afetar o sul e o oeste do país.

A Flórida divulgou um novo recorde nesta sexta com quase 3.822 pessoas infectadas em 24 horas, um número minimizado por seu governador, que disse que a maioria é de jovens assintomáticos.

O medo do retorno da doença também se concentra em protestos antirracistas que abalam o país há semanas e no retorno dos comícios de campanha de Donald Trump, com um grande evento em Oklahoma no sábado.