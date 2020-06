Cantora britânica Vera Lynn morre aos 103 anos

(foto: SHAUN CURRY / AFP)

A cantora Vera Lynn, que ficou famosa durante a Segunda Guerra Mundial, morreu nesta quinta-feira (18) aos 103 anos de idade, informou a família da britânica.









Entre as músicas mais famosas da britânica estavam "We'll Meet Again" e "The White Cliffs of Dover".





O título da música "We'll Meet Again" foi citado em abril pela rainha Elizabeth II em um discurso aos britânicos que estavam em quarentena.





O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, prestou uma homenagem para a cantora em suas redes sociais. "O encanto e a voz mágica de Dame Vera Lynn fascinaram e elevaram nosso país em algumas de nossas horas mais sombrias. Sua voz viverá para elevar os corações das futuras gerações", escreveu o premier.(ANSA)