Vendas no varejo sobem 17,7% nos EUA em maio

As vendas no varejo nos Estados Unidos se recuperaram acentuadamente em maio, com um aumento de 17,7% - bem acima das expectativas dos analistas -, encerrando três meses consecutivos de quedas, segundo dados do Departamento de Comércio publicados nesta terça-feira.

Em maio, as vendas totalizaram US$ 485,5 bilhões, em comparação com os US$ 412,6 bilhões (revisados para cima) em abril.

O aumento registrado em maio é superior às expectativas dos analistas, que projetaram um aumento de 9%.