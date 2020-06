Comunicado do Business Wire :Ripple

A Ripple, um fornecedor líder de soluções empresariais de blockchain para pagamentos, anunciou o lançamento do Banco Rendimento com o RippleNet Cloud. Como o primeiro banco a usar a tecnologia Ripple inteiramente na nuvem, o Banco Rendimento junta-se a quase duas dúzias de instituições financeiras já em produção no RippleNet Cloud.

Com o RippleNet Cloud, bancos e instituições financeiras podem maximizar seus benefícios comerciais com maior velocidade de inovação e tempo de colocação no mercado, enquanto reduzem o custo total de propriedade. O RippleNet Cloud permite a capacidade de enviar e receber pagamentos entre instituições financeiras na RippleNet, a rede global de pagamentos em blockchain da Ripple, com uma integração fácil - o que significa menos atrito e mais padronização conforme as empresas escalam. As instituições financeiras também desfrutam de uma conexão mais fácil à RippleNet, mais flexibilidade e acesso a novos recursos como resultado do uso do RippleNet Cloud. Até o momento, aproximadamente 30% do volume de transações da RippleNet flui através da nuvem - um aumento de 100% desde o início deste ano.

O Banco Rendimento, que ingressou na RippleNet em 2019, é pioneiro no espaço de pagamentos internacionais comprometido em fornecer serviços de pagamento de alta qualidade e custos justos para ajudar ainda mais o crescimento do ecossistema de pagamentos. Como um dos maiores bancos produtores por volume do Brasil, o Banco Rendimento espera aumentar o volume de pagamentos até o primeiro trimestre de 2021 usando o RippleNet Cloud. O Banco Rendimento agora pode oferecer aos clientes mais visibilidade, transparência e padronização de seus saldos, reduzindo a dependência de processos manuais de retaguarda, como verificações de reconciliação. O Banco Rendimento já está se beneficiando de um menor custo total de propriedade - um benefício importante do RippleNet Cloud.

"Anunciamos planos para o crescimento do ecossistema RippleNet no Brasil há um ano e, com o Banco Rendimento migrando para o RippleNet Cloud, estamos entusiasmados por ver nossa presença na região continuar a crescer", diz Luiz Antonio Sacco, diretor administrativo da América Latina na Ripple. "O Brasil continua a liderar em inovação de fintechs e está muito bem posicionado para abrir o caminho para a América Latina."

A Ripple já possui quase duas dúzias de instituições financeiras no RippleNet Cloud, incluindo:

"A migração de nossa infraestrutura de pagamento para o RippleNet Cloud nos permite oferecer a nossos clientes a melhor experiência do setor", diz Jacques Zylbergeld, superintendente de câmbio do Banco Rendimento. "Os clientes agora podem desfrutar de mais transparência e navegação mais fácil para enviar pagamentos e negociar. A RippleNet também nos permite acessar parceiros globais, oferecendo uma solução padronizada e garantindo que os processos de integração e ambientação sejam perfeitos. "

"A conexão com o RippleNet Cloud abriu as portas para trabalharmos com uma infinidade de instituições financeiras em todo o mundo. Temos o prazer de identificar e integrar rapidamente outros parceiros da RippleNet para expandir nossos serviços", disse Fernando Fayzano, CEO da Usend / Pontual. "Também desfrutamos de muitos outros parceiros que tentaram se conectar conosco via RippleNet para alavancar nossos produtos de pagamento internacional de classe mundial. Esperamos ansiosamente um relacionamento produtivo e de longo prazo com a Ripple, como forma de parceria para modernizar os pagamentos internacionais."

No primeiro trimestre de 2020, 81% dos novos clientes da RippleNet optaram pela implantação na nuvem. Atualmente, a RippleNet opera em mais de 45 países em seis continentes.

Sobre o Banco Rendimento

Fundado em 1992, o Banco Rendimento é um dos bancos mais ativos no mercado de câmbio brasileiro. A instituição financeira concentra sua atenção em operações de câmbio, soluções e serviços de crédito para empresas de médio porte, formas de pagamento, emissão de cartão pré-pago, transações de câmbio, incluindo notas de banco, pagamentos transfronteiriços e transações financeiras internacionais, além de possuir grande experiência em soluções de pagamento. Para outras informações, acesse http://rendimento.com.br.

Sobre a Ripple

A Ripple permite pagamentos em todos os lugares, de todas as formas, para todos que usam o poder da blockchain. Ao integrarem a crescente rede mundial da Ripple (a RippleNet), instituições financeiras podem processar os pagamentos de seus clientes em qualquer lugar do mundo de modo instantâneo, confiável e economicamente acessível. Bancos e fornecedores de pagamento podem utilizar o ativo digital XRP para reduzir ainda mais seus custos e acessar novos mercados. Com escritórios em San Francisco, Washington D.C., New York, Londres, Mumbai, Singapura, São Paulo, Reykjavik e Dubai, a Ripple tem mais de 300 clientes ao redor do mundo.

