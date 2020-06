Três partidos irlandeses formam governo sem o Sinn Fein

Mais de quatro meses após as eleições legislativas, os dois principais partidos de centro-direita e ambientalistas da Irlanda chegaram a um acordo na segunda-feira para formar um governo sem nacionalistas do Sinn Fein, apesar de seu histórico avanço eleitoral.

"Os líderes de Fianna Fail, Fine Gael e o Partido Verde aprovaram um projeto de programa do governo", anunciou a formação de Fianna Fail em comunicado.

Os três partidos também concordaram que a figura do primeiro-ministro esteja "girando", explicou o chefe de governo cessante Leo Varadkar ao canal público de televisão RTE.

Desde as eleições de 8 de fevereiro e a derrota de seu partido Fine Gael, Varadkar serviu como chefe interino do governo.

As legislaturas de fevereiro mudaram o cenário político da Irlanda, onde os dois partidos de centro-direita estão no poder há um século.

Com uma agenda de esquerda, o Sinn Fein, ex-braço político do IRA, um grupo paramilitar desmantelado que por décadas se opôs à presença britânica na Irlanda do Norte, ficou em primeiro lugar com 24,5% dos votos.

No entanto, por não ter apresentado candidatos suficientes (apenas 42, enquanto os dois principais partidos tiveram duas vezes), ele se tornou a segunda força política no Parlamento, com 37 cadeiras.

As negociações para formar um governo, tradicionalmente longas na Irlanda - demorou dois meses em 2016 - foram prejudicadas pela nova pandemia de coronavírus.

O programa do governo acordado entre Fianna Fail, Fine Gael e o Partido Verde inclui um plano para revitalizar a economia após a crise da saúde, que matou 1.706 pessoas neste país de 4,9 milhões de habitantes.