População portuguesa aumenta pela primeira vez em uma década

A população de Portugal aumentou durante 2019 pela primeira vez em dez anos, para 10,3 milhões de habitantes, graças, sobretudo, ao forte progresso da imigração, informou nesta segunda-feira (15) o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Portugal registrou uma taxa de crescimento (0,19%)" de sua população, "algo que não acontece desde 2009", afirmou o INE em comunicado.

No final do ano passado, Portugal tinha quase 10,3 milhões de habitantes, cerca de 20.000 a mais que no ano anterior.

O crescimento natural, ou seja, a diferença entre o número de nascimentos e o número de óbitos, continuou negativo, como tem sido desde 2010, segundo a fonte.

Consequentemente, esse crescimento populacional se deve a um saldo migratório positivo, que quase quadruplicou, de 44.500 pessoas.

Em 2019, a imigração permanente aumentou 68,5%, enquanto a emigração permanente caiu 10,7%.

"O envelhecimento demográfico continuou a aumentar em Portugal", afirmou o INE, acrescentando que existem atualmente 163,2 pessoas com 65 anos ou mais, para cada cem crianças com menos de 15 anos.