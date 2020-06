BP deprecia ativos de entre 13 e 17,5 bilhões de dólares

O grupo britânico BP incluirá em suas contas do segundo trimestre uma depreciação de ativos de entre 13 e 17,5 bilhões de dólares após impostos devido ao "impacto duradouro" do coronavírus.

A empresa "examinou e reduziu as previsões de preços para petróleo e gás", em previsão a um "impacto duradouro da COVID-19 e levando em consideração que a transição energética pode acelerar enquanto os países trabalham na recuperação", afirma um comunicado.

A BP aposta agora em uma média 55 dólares por barril de Brent entre 2021 e 2050.

Na semana passada, a BP anunciou o corte de 10.000 postos de trabalho no mundo, 15% de seus funcionários, para adaptar-se a um mercado de petróleo afetado pela crise do coronavírus e pela queda do preço do barril.