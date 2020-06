FMI: Argentina tem oportunidade de devolver dívida a nível sustentável

Diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva considera que a renegociação da Argentina com seus credores privados é uma chance de "devolver a dívida a um nível sustentável". O país tem mantido esse diálogo e, na sexta-feira, voltou a prorrogar a data para as conversas, agora até 19 de junho.



Georgieva falou sobre o caso durante entrevista ao El País, publicada no site do jornal. "A Argentina é uma história complexa. Um país que passou por ciclos de boom e queda durante décadas, que suspendeu pagamentos oito vezes e agora se encontra no novo default técnico, que esperamos que não se converta em real", afirmou ela, citando também as "relações turbulentas" entre Buenos Aires e o FMI.



Além de mencionar essa oportunidade para "romper este ciclo" e retomar a sustentabilidade da dívida, Georgieva disse achar positivo o fato de que a sociedade argentina mostra união nas negociações com os credores. Ela ainda desejou "toda a sorte" nesse diálogo para o presidente Alberto Fernández. "E, se vierem ao Fundo pedir um programa de ajuda, trabalharemos duro para apoiar as políticas que rompam esse ciclo de boom e queda", afirmou.