Real Madrid vence Eibar e segue na luta pelo título; Atlético empata com Athletic Bilbao

O Real Madrid derrotou o Eibar por 3 a 1 neste domingo, e continua em sua caçar ao líder Barcelona, pela 28ª rodada da Liga espanhola, a primeira após a paralisação causada pela pandemia.

O alemão Tony Kroos abriu o placar logo aos 4 minutos, Sergio Ramos ampliou (30) e Marcelo fechou o placar ainda no primeiro tempo (37). O zagueiro Pedro Bigas diminuiu na segunda etapa (60).

A vitória coloca os merengues dois pontos atrás do Barça, que venceu o Mallorca por 4 a 0 no sábado, em sua disputa pelo título da liga no momento em que ainda restam dez rodadas para o fim.

O jogo foi marcado por homenagens aos movimentos anti-racismo e às vítimas da COVID-19. "Em nossos corações", exibia uma grande faixa colocada nas arquibancadas. Os jogadores dedicaram um minuto de silêncio aos mortos antes do início do jogo e atuaram com uma braçadeira preta.

O Real Madrid entrou com muita vontade no campo do Alfredo Di Stéfano, o pequeno estádio de sua cidade esportiva, onde o time vai jogar até o final da temporada, enquanto os trabalhos seguem em andamento no Santiago Bernabéu.

Quando o jogo mal havia começado Kroos alcançou a bola na entrada da área e fez 1 a 0 (4). O gol não desarmou os visitantes que pressionaram, dificultando a saída de bola da equipe 'merengue'.

- Três gols no 1º tempo -

O Real Madrid buscava opções no ataque como Eden Hazard, que voltou após sua operação no tornozelo em março.

O craque da seleção belga mostrou muito serviço na frente, unindo-se a Karim Benzema e ajudando Sergio Ramos no segundo gol.

Hazard recebeu um passe de Benzema no lado esquerdo da área e deixou a bola para Ramos, que ampliou com o gol aberto (30).

O segundo gol foi um balde de água fria para o Eibar, que pouco depois viu Marcelo aproveitar um rebote para fazer 3 a 0 (37), após outra boa triangulação entre Benzema e Hazard.

Assim que marcou, o brasileiro apoiou seu joelho no chão e ergueu o punho para o alto em apoio ao movimento anti-racista que tomou o mundo.

- Reação do Eibar -

Com o Real Madrid claramente em vantagem, o Eibar acordou após o intervalo e pressionou o adversário, que se mostrou mais relaxado.

As chances foram criadas como em um chute de Edu Expósito defendido pelo goleiro Courtois (56) e uma cabeçada na trave de Sergi Enrich (59).

Após um escanteio, De Blasis chutou e a bola desviou em Bigas, entrando na meta madrilenha (60).

Um minuto depois, Hazard voltou a ser motivo de preocupação: ele foi substituído por Vinícius Junior e imediatamente colocou uma bolsa de gelo no tornozelo direito, visivelmente dolorido.

Na última meia hora de jogo, o Eibar continuou procurando o gol de Courtois, diante de um Real Madrid que parecia se limitar a controlar o adversário, mas sem levar muito perigo para a área do time basco.

A vitória permite que o time da capital espanhola continue na corrida pelo título do Liga. Já o Eibar perdeu a chance de somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

- Atlético de Madrid só empata -

Mais cedo o Atlético de Madrid (6º) não conseguiu sair do empate em 1 a 1 fora de casa contra o Athletic Bilbao (10º) e continuou fora da 'zona da Champions'.

O atacante Iker Muniain abriu o placar para o Athletic com um chute na reta final do primeiro tempo (37), mas dois minutos depois o hispano-brasileiro Diego Costa empatou (39). Com esse resultado os 'colchoneros' se igualaram em número de pontos ao Getafe (5º) e Real Sociedad (4º), que tem um jogo a menos e por enquanto ocupa a última posição que dá acesso à Liga dos Campeões.

Praticamente descartado da luta pelo campeonato, o Atlético de Madrid tem como principal objetivo terminar entre os quatro primeiros para se classificar para o principal torneio de clubes da Europa.

O time madrilenho começou o jogo pressionando, mas acabou deixando a iniciativa para o Athletic, que aproveitou para abrir vantagem no placar com o chute de Muniain.

Dois minutos depois, Diego Costa recebeu um passe em profundidade de Saúl e deixou tudo igual, antes do goleiro Unai Simón (39) sair de sua meta.

No segundo tempo, as equipes não conseguiram alterar um placar que acabou sendo ruim para os dois lados.

"É um campo difícil (San Mamés), complicado, e você tem que trabalhar para vencer. Resta trabalhar, esperando termos uma final em cada jogo até o fim do campeonato", disse o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, após o jogo.

No sábado, o Barcelona derrotou Mallorca (18º) fora de casa por 4 a 0 ao retornar após três meses de inatividade devido à pandemia.

A goleada consolidou o Barça na primeira posição do campeonato, pressionando o segundo, o Real Madrid, que recebe o Eibar (16º) neste domingo.

Antes, o Valladolid (14º) havia vencido o Leganés (19º) por 2 a 1 fora de casa, enquanto o Villarreal (8º) derrotou o Celta (17º) por 1 a 0 nos acréscimos e o Espanyol (20º) conseguiu uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Alavés (15º).

-- Jogos da 28ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Quinta-feira:

Sevilla - Betis 2 - 0

- Sexta-feira:

Granada - Getafe 2 - 1

Valencia - Levante 1 - 1

- Sábado:

Espanyol - Alavés 2 - 0

Celta Vigo - Villarreal 0 - 1

Leganés - Valladolid 1 - 2

Mallorca - Barcelona 0 - 4

- Domingo:

Athletic Bilbao - Atlético de Madrid 1 - 1

Real Madrid - Eibar 3 - 1

Real Sociedad - Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 61 28 19 4 5 67 31 36

2. Real Madrid 59 28 17 8 3 52 20 32

3. Sevilla 50 28 14 8 6 41 29 12

4. Real Sociedad 46 27 14 4 9 45 33 12

5. Getafe 46 28 13 7 8 38 27 11

6. Atlético de Madrid 46 28 11 13 4 32 22 10

7. Valencia 43 28 11 10 7 39 40 -1

8. Villarreal 41 28 12 5 11 45 38 7

9. Granada 41 28 12 5 11 35 33 2

10. Athletic Bilbao 38 28 9 11 8 30 24 6

11. Osasuna 34 27 8 10 9 34 38 -4

12. Levante 34 28 10 4 14 33 41 -8

13. Betis 33 28 8 9 11 38 45 -7

14. Valladolid 32 28 7 11 10 25 34 -9

15. Alavés 32 28 8 8 12 29 39 -10

16. Eibar 27 28 7 6 15 28 44 -16

17. Celta Vigo 26 28 5 11 12 22 35 -13

18. Mallorca 25 28 7 4 17 28 48 -20

19. Leganés 23 28 5 8 15 22 41 -19

20. Espanyol 23 28 5 8 15 25 46 -21