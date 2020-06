Colombiano Alex Saab é preso acusado pelos EUA de lavagem de dinheiro da Venezuela

O empresário colombiano Alex Saab, apontado pela oposição venezuelana como a "testa de ferro" do presidente Nicolás Maduro, foi preso na sexta-feira no arquipélago africano de Cabo Verde, em uma ação descrita como "arbitrária" pelo Ministério das Relações Exteriores da Venezuela.

O empresário de 48 anos e seu sócio Álvaro Pulido foram acusados em julho de 2019 nos Estados Unidos de lavagem de dinheiro sob um esquema de suborno, no qual teriam transferido US$ 350 milhões fora da Venezuela para contas estrangeiras que possuíam ou controlavam.

Se considerados culpados, podem pegar até 20 anos de prisão. No entanto, a possibilidade de extradição não é muito concreta neste momento, já que Cabo Verde não tem tratado com os Estados Unidos.

A advogada da Saab em Miami, María Domínguez, confirmou à AFP a prisão de seu cliente, mas não ofereceu mais detalhes sobre o caso.

Jorge Arreaza, ministro das Relações Exteriores da Venezuela, publicou uma declaração no Twitter, onde garante que "tomou todas as medidas necessárias através dos canais diplomáticos e legais para garantir os direitos" de Saab, que teria sido detido de maneira "arbitrária" e "irregular", respondendo mandado de captura da Interpol.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sustenta que, desde 2016, a Saab aproveita contratos supervalorizados vinculados aos Comitês Locais de Abastecimento e Produção (CLAP), um plano de ajuda alimentar venezuelano destinado a uma população que sofre de fome e desnutrição.

A conspiração incluiria os três enteados de Maduro, bem como 13 empresas em vários países e operações ilegais no setor de ouro na Venezuela.

Arreaza destacou que Saab foi detido "durante uma escala técnica necessária para continuar sua jornada com o objetivo de tomar medidas para garantir comida" para os CLAP.

- "Não há intocáveis" -

O chefe do parlamento Juan Guaidó, reconhecido como o presidente encarregado da Venezuela por cinquenta países, liderados pelos Estados Unidos, disse em entrevista coletiva transmitida pelo Zoom que a medida mostra que "não há intocáveis".

"Eles devem entender neste momento que a justiça vem, mas leva tempo. Às vezes dói esperar, mas é para todos os venezuelanos", disse o parlamentar.

"Não é um país do Oriente Médio ou da África capaz de proteger um criminoso solicitado internacionalmente", acrescentou.

Um alto funcionário do governo americano, em diálogo com a AFP sob condição de anonimato, explicou que, devido à escassez de divisas no início de 2018, Maduro deu à Saab o monopólio da venda de ouro extraído ilegalmente das selvas do Arco Mineiro do Orinoco áreas de mineração no sul da Venezuela.

Segundo o Tesouro, Saab trabalhou com o ex-vice-presidente venezuelano e atual ministro do petróleo, Tareck El Aissami, na criação dessa estrutura, que contou com o apoio de Bandes e do Banco Central da Venezuela (BCV).

O deputado da oposição venezuelana Julio Borges, representante das Relações Exteriores de Guaidó, também elogiou a prisão de Saab.

"Sua captura é um duro golpe para a estrutura do regime, mostra que os venezuelanos não estão sozinhos e que com Maduro não há futuro, nem mesmo para aqueles que o apoiam.As ações contra os cúmplices da ditadura continuarão, estamos determinados a alcançar transição ", observou.

Desde novembro passado, Saab e sua esposa italiana, Camilla Fabri, estão sob investigação na Itália por sua suposta participação em uma rede de lavagem de dinheiro de subsídios para a Venezuela relacionados ao programa CLAP, que tem cerca de 16 milhões de beneficiários, de acordo com a imprensa italiana.