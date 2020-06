Ucrânia intercepta tentativa de suborno em investigação de executivo da Burisma

Autoridades ucranianas informaram ter interceptado uma tentativa de suborno de US$ 6 milhões para suspensão de uma investigação criminal sobre executivo da empresa de gás natural Burisma. A empresa é a mesma onde Robert Hunter Biden, filho do ex-vice-presidente dos EUA e candidato do Partido Democrata à presidência do país, Joe Biden, já ocupou um assento no conselho.



Em uma entrevista coletiva no sábado, o promotor anticorrupção da Ucrânia Nazar Kholodnitsky disse que nenhum dos Bidens está relacionado à tentativa de suborno.



Kholodnitsky e o chefe do departamento nacional anticorrupção, Artem Sytnik, afirmaram que o suborno seria destinado a incentivar seus escritórios a encerrar uma investigação sobre Mykola Zlochevsky, diretor da Burisma e ex-ministro da Ecologia da Ucrânia. Zlochevsky é suspeito de usar sua posição ministerial para enriquecer sua empresa de gás. Fonte: Associated Press.