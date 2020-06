Morte de indígena pelas mãos de um policial é investigada no Canadá

O Canadá investiga a morte de um indígena na sexta-feira durante uma operação policial na província de Nova Brunswick, leste do país.

O homem, de 48 anos, morreu no hospital após ser atingido pelo disparo de um policial durante um confronto com as forças federais de ordem em Miramichi, uma pequena cidade do norte da província, afirmou o Escritório de Investigações Independentes (EBI), que faz a pesquisa.

Os policiais perseguiram o homem em um prédio e tentaram, várias vezes e sem sucesso, neutralizá-lo com uma arma de descarga elétrica, informou a agência, que no entanto esclareceu que essa é uma informação preliminar que ainda precisa ser confirmada.

O primeiro-ministro, Justin Trudeau, pediu uma investigação independente e reconheceu que o racismo sistêmico afeta "todas as instituições" do Canadá, incluindo a polícia.