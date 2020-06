Espanyol vence Alavés e respira na Liga espanhola

O Espanyol (20º) venceu o Alavés (14º) por 2 a 0 neste sábado em seu estádio, somando três pontos fundamentais em sua desesperada busca pela permanência na primeira divisão, pela 28ª rodada da LaLiga, a primeira do campeonato após a pandemia de coronavírus.

O zagueiro colombiano Bernardo Espinosa abriu o placar (45+2) e o ponta chinês Wu Lei ampliou (47) contra o Alavés, que jogou quase o jogo inteiro com dez em campo devido à expulsão do goleiro Fernando Pacheco por pegar a bola com a mão fora da área (19).

Com um homem a mais, o Espanyol assumiu o controle do jogo, mas esbarrou no bom desempenho do goleiro substituto do Alavés, Roberto Jiménez, até Bernardo balançar as redes com uma cabeçada após um passe de Adrián Embarba (45+2).

Na volta do intervalo, Wu Lei aproveitou logo no início um passe em profundidade de Embarba para, sozinho diante do goleiro do 'Alava', tranquilizar sua equipe com o 2 a 0 no placar (47).

Na quinta-feira, o Sevilha (3º) abriu esta 28ª rodada, vencendo por 2 a 0 o Betis (13º), enquanto na sexta-feira o Levante (12º) empatou em 1 a 1 com o Valencia (7º) e o Granada (8º) venceu o Getafe (5º) por 2 a 1 de virada.

No domingo, o Real Madrid (2º) vai receber o Eibar (16º) na partida de encerramento da rodada.

-- Jogos da 28ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Quinta-feira:

Sevilla - Betis 2 - 0

- Sexta-feira:

Granada - Getafe 2 - 1

Valencia - Levante 1 - 1

- Sábado:

Espanyol - Alavés 2 - 0

Celta Vigo - Villarreal

(14h30) Leganés - Valladolid

(17h00) Mallorca - Barcelona

- Domingo:

(09h00) Athletic Bilbao - Atlético de Madrid

(14h30) Real Madrid - Eibar

(17h00) Real Sociedad - Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 58 27 18 4 5 63 31 32

2. Real Madrid 56 27 16 8 3 49 19 30

3. Sevilla 50 28 14 8 6 41 29 12

4. Real Sociedad 46 27 14 4 9 45 33 12

5. Getafe 46 28 13 7 8 38 27 11

6. Atlético de Madrid 45 27 11 12 4 31 21 10

7. Valencia 43 28 11 10 7 39 40 -1

8. Granada 41 28 12 5 11 35 33 2

9. Villarreal 38 27 11 5 11 44 38 6

10. Athletic Bilbao 37 27 9 10 8 29 23 6

11. Osasuna 34 27 8 10 9 34 38 -4

12. Levante 34 28 10 4 14 33 41 -8

13. Betis 33 28 8 9 11 38 45 -7

14. Alavés 32 28 8 8 12 29 39 -10

15. Valladolid 29 27 6 11 10 23 33 -10

16. Eibar 27 27 7 6 14 27 41 -14

17. Celta Vigo 26 27 5 11 11 22 34 -12

18. Mallorca 25 27 7 4 16 28 44 -16

19. Leganés 23 27 5 8 14 21 39 -18

20. Espanyol 23 28 5 8 15 25 46 -21