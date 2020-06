Cosmonautas da ISS disputam partida de xadrez com grande mestre

Dois cosmonautas russos a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) enfrentaram nesta terça-feira um campeão de xadrez que estava na Terra, em uma partida exibida ao vivo que terminou em empate.

Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner, com tablet eletrônico que serviu como tabuleiros, enfrentaram o grande mestre internacional Serguei Karyakin, que estava em Moscou, no Museu do Espaço.

A partida, exibida e comentada no canal do Youtube da agência espacial russa Roskosmos, terminou empatada após 15 minutos de jogo.

"Foi uma grande honra não perder", disse Anatoly Ivanishin ao lado de Ivan Vagner.

O campeão Serguei Karyakin mencionou uma "partida muito incisiva e de bom nível", apesar do tempo curto.

"Aparentemente têm uma perspectiva singular do espaço", brincou.

O evento comemorou os 50 anos da primeira partida de xadrez entre soviéticos no espaço e jogadores na Terra, organizada em 9 de junho de 1970.

Os russos Ivanishin e Vagner, ao lado do americano Chris Cassidy, chegaram à ISS em 9 de abril a bordo de uma nave Soyuz.