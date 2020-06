Justiça fixa fiança de US$ 1 milhão para policial acusado de matar George Floyd

Derek Chauvin foi preso pela morte de George Floyd e teve sentença estipulada em US$ 1 milhão mais condições (foto: Reprodução/Minneapolis Police Department)

Uma juíza norte-americana fixou a) mais cumprimento de condições para, o agente daacusado dehá duas semanas. O policial fez sua primeira aparição na corte nesta segunda-feira.Após uma breveda prisão onde o agente está detido, a, do condado de Hennepin, Minneapolis, agendou o próximo comparecimento de Chauvin para 29 de junho.





O policial é acusado de assassinato em segundo grau na morte de George Floyd e a juíza fixou US$ 1 milhão com condições. Já a fiança incondicional de Derek Chauvin foi estabelecida em US$ 1,25 milhão (R$ 6,1 milhões).

Essas condições incluem cumprir as leis, fazer todas as aparências futuras marcadas no processo, não trabalhar nas forças de segurança e não ter contato com a família da vítima ou sair do estado de Minnesota, entre outras.

Derek Chauvin, 44 anos, não disse quase nada durante uma audiência de 11 minutos em que compareceu perante a juíza. O ato ocorreu em circuito fechado de televisão da prisão de segurança máxima do estado em Oak Park Heights.





Derek Chauvin ficou com o joelho sobre o pescoço de George Floyd por mais de oito minutos em ação da polícia (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Durante operação policial em Minneapolis, Minnesota,A morte de mais um negro por um policial branco geroucom a população pedindo o fim do racismo estrutural.