Estátua de traficante de escravos derrubada em Bristol provavelmente não será reinstalada

A derrubada por manifestantes da estátua em Bristol de um comerciante de escravos do século XVII provocou indignação no governo britânico, mas o prefeito da cidade afirmou nesta segunda-feira que prefere deixar a peça em um museu do que reinstalar a mesma na rua.

"DERRUBEM TODAS. Em todos os lugares", escreveu no Instagram o seis vezes campeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton, que afirmou estar "orgulhoso" dos manifestantes que atacaram a estátua de bronze de Edward Colston, instalada em 1895 em uma rua que leva seu nome nesta cidade do sudoeste da Inglaterra.

No domingo, a peça foi arrancada de seu pedestal por pessoas que protestavam contra a morte de George Floyd nos Estados Unidos.

"Como representante eleito, obviamente não posso tolerar este dano e estou muito preocupado com as implicações que uma grande manifestação pode ter sobre uma segunda onda de contaminação do coronavírus", disse o prefeito trabalhista de Bristol, Marvin Rees, à BBC.

"Mas sou de origem jamaicana e não posso dizer que tenho uma verdadeira sensação de perda por esta estátua", completou, antes de explicar que a via como uma "afronta pessoal" e que considera sua derrubada como um momento "histórico".

Ele afirmou que é "muito provável" que a estátua termine em um museu.

Ao mesmo tempo, a Associação de Proteção do Patrimônio Histórico da Inglaterra condenou a ação, mas afirmou que concorda que "a estátua é um símbolo de injustiça".

"Não acreditamos que deve ser reinstalada", afirma em um comunicado.

A manutenção da estátua do comerciante de escravos e deputado, que financiou muitas instituições em Bristol, foi objeto de debate durante anos.

"É um homem responsável pelo envio de 100.000 pessoas da África ao Caribe para que se tornassem escravas, incluindo mulheres e crianças, com o nome de sua empresa no peito", denunciou o líder da oposição trabalhista, Keir Starmer.

"Não se pode ter uma estátua de um comerciante de escravos no Reino Unido no século XXI", completou.

O jogador do Manchester City Raheem Sterling apoiou os manifestantes: "A única doença neste momento é o racismo contra o qual lutamos", declarou à BBC no domingo.

Celebridades britânicas como o cantor pop Lewis Capaldi, o rapper Stormzy e o boxeador Anthony Joshua participaram nos protestos.

Outra estátua foi atacada no domingo, diante do edifício do Parlamento em Londres, a do ex-primeiro-ministro conservador Winston Churchill, um herói da Segunda Guerra Mundial. "Era um racista", escreveram sobre seu nome no pedestal.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, condenou a violência durante as manifestações antirracistas do fim de semana, mas não fez comentários sobre a derrubada da estátua de Colston.